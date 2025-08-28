Hlavní obsah

Policie vypátrala osahávače z pražského metra

Václav Burian

Pražští policisté díky poznatkům od veřejnosti vypátrali muže, který v metru v centru Prahy osahával mladou ženu. Pronásledoval ji a na eskalátorech jí pak sahal na intimní místa. Žena si ho po činu dokázala z blízka natočit.

Policie osahávače z metra vypátralaVideo: Policie ČR

Článek

„Díky medializaci případu jsme získali několik poznatků, které nám pomohly zjistit mužovu totožnost,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí policie Jan Rybanský s tím, že muž byl zadržen v uplynulých hodinách.

Následně ho policie vyslechla. Během toho uvedl, že svého činu prý lituje, s policisty na vyšetřování spolupracuje. Jde o muže české národnosti.

Pátrání po muži neznámé totožnosti rozjeli policisté 19. srpna, k samotnému činu došlo ve čtvrtek 3. července.

Muž ve stanici metra Můstek vystoupil z metra a na nástupišti si vyhlédl mladou ženu. Tu následně pronásledoval a na eskalátorech si stoupl na pár centimetrů za ní. Beze slov ji poté sáhl přes legíny na intimní partie. Žena následně pohotově zareagovala, uskočila a muže si natočila na telefon. Poté ještě zavolala na linku policie, ti po příjezdu ale muže nevypátrali. Odjel tramvají neznámo kam.

Foto: Policie ČR

Policie osahávače z metra vypátrala

Muž chtěl jet v pražském metru na soupravě. Část linky C se zastavila

Krimi
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Související témata:
Metro
Můstek
Pátrání
Policie
Osahávání

Výběr článků

Načítám