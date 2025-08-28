Policie vypátrala osahávače z pražského metra

Článek
„Díky medializaci případu jsme získali několik poznatků, které nám pomohly zjistit mužovu totožnost,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí policie Jan Rybanský s tím, že muž byl zadržen v uplynulých hodinách.
Následně ho policie vyslechla. Během toho uvedl, že svého činu prý lituje, s policisty na vyšetřování spolupracuje. Jde o muže české národnosti.
Pátrání po muži neznámé totožnosti rozjeli policisté 19. srpna, k samotnému činu došlo ve čtvrtek 3. července.
Muž ve stanici metra Můstek vystoupil z metra a na nástupišti si vyhlédl mladou ženu. Tu následně pronásledoval a na eskalátorech si stoupl na pár centimetrů za ní. Beze slov ji poté sáhl přes legíny na intimní partie. Žena následně pohotově zareagovala, uskočila a muže si natočila na telefon. Poté ještě zavolala na linku policie, ti po příjezdu ale muže nevypátrali. Odjel tramvají neznámo kam.