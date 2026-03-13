Hlavní obsah

Policie rozšířila pátrání po ženě z Jablonecka. Cestuje vlakem po Česku, viděli ji v Karlových Varech

Michael Polák

Policie rozšířila pátrání po dvaačtyřicetileté Barboře Kudrnové z Tanvaldu. Žena v úterý v 9 hodin ráno odešla od své kamarádky v Jablonci nad Nisou, kde hovořila i o sebevraždě, a od té doby se nikomu neozvala. Podle policie se objevila ve středu v Karlových Varech.

Foto: Policie ČR

Pohřešovaná dvaačtyřicetiletá Barbora Kudrnová z Tanvaldu. V úterý v 9 hodin ráno odešla od své kamarádky v Jablonci nad Nisou a od té doby se nikomu neozvala.

Policisté informovali o rozšíření pátrání v pátek na síti X. „Žádáme o pozornost veřejnosti v celé České republice. Kriminalisté zjistili, že pohřešovaná žena cestuje po republice vlakem, kterým ve středu 11. března přijela také do Karlových Varů,“ uvedla policie.

Pohřešování ženy nahlásila její kamarádka z Jablonce nad Nisou. Od ní odešla pohřešovaná v úterý dopoledne, zanechala tam mobilní telefon a slehla se po ní zem. Nevrátila se ani do místa svého bydliště v Tanvaldu. „Před odchodem hovořila o možnosti spáchat sebevraždu,“ uvedli policisté.

V době odchodu měla mít pohřešovaná na sobě oblečené tmavé květované šaty s krátkou sukní, modrou bolerko vestu, černé silonky a hnědé kozačky. Policie doplnila, že žena mohla mít také dámský černý kabát s bílým vzorem. S informacemi o pohřešované ženě se mohou lidé obrátit na policejní služebny nebo linku 158.

Foto: Policie ČR

Aktuální snímek pohřešované ženy, zveřejněný policií.

