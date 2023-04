Policie pátrá po seniorce, která odešla z nemocnice s kanylou v ruce

Žena byla v neděli po úrazu hlavy převezena do nemocnice, kde jí zdravotníci po vyšetření zavedli kanylu do žíly na ruce. Seniorka nemocnici opustila i se zavedenou kanylou, sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová. Policie nasadila do pátrání i vrtulník.