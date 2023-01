Peterková odmítla, že by výroky o střílení dětí armádou šířila paniku

Šíření poplašné zprávy se Peterková podle obžaloby dopouštěla ve svých videích z let 2020 a 2021, která umisťovala na youtube a facebook. V nich Peterková vykládala o jakýchsi plánech vlády na likvidaci lidí prostřednictvím vakcín proti covidu, o novodobých koncentračních táborech v Německu, o okupaci České republiky Severoatlantickou aliancí, o plánech na redukci světového obyvatelstva o 70 procent, nebo že v důsledku očkování umírali senioři v pečovatelském domě nedaleko Prahy.

„Viděli jste to, jak se bojí? Vidíte to? Slyšíte ten řev toho dítěte? Viděli jste to, co dělají dětem. Už mi věříte, že odvlačují ze škol malé děti a rvou jim tady ty trubičky do nosu, přestože jim nic není? (…) Fašismus! Hnusný odporní fašisti!“ vyprávěla například na videu natočeném v pražské nemocnici Bulovka. „Takhle budou likvidovat celý národ, každé dítě, přestože jim nic není. Chcete se zachránit? Máte tři týdny na složení nacismu. (…) Začnou dělat dětem ty testy, kdy jim propíchnou blanku, která vede do mozku, aby se celá virová zátěž spustila do toho organismu,“ pokračovala na videu ze září 2020.

Na dalších videích do svých výroků přidala ještě armádu, hrozby válkou, … „Tady nikdo nepochopil, že je to okupace, puč. Že musíme požádat o mezinárodní pomoc, že vojáci tady budou střílet na děti, které překročej pásku na dětské hřiště. (…) Jestli vás při pokusu o překročení okresu zastřelí, tak to nebudete mít komu nahlásit. (…) Pokud se nedostavíte k vakcinaci, tak vás nasadí do karanténní sanitky a odvezou vás do polní nemocnice, pokud budete proti, tak vás zastřelí,“ hlásala Peterková.

Žena lhala o úmrtích po očkování. Musí zaplatit čtvrt milionu a omluvit se Krimi

Státní zástupce navrhl dvouletou podmínku pro Peterkovou, ta však jakoukoliv vinu odmítla.

„Nebudu rozporovat, co tady zaznělo. Ale myslím, že něco je jakoby vytržené z kontextu. Na konci videa mohlo zaznít, že se tak domnívám jenom já, že jsem na konci videa mohla uvést, že jde o můj osobní názor,“ vyjádřila se Peterková k přednesené obžalobě. „Tak, jak jsem se zabývala předmětem obžaloby, tak se vlastně cítím být jakoby zcela nevinná,“ dodala.

Peterková popřela, že by šířila mezi lidmi paniku, naopak to podle ní byla tehdejší vláda Andreje Babiše, proto ji dle svých slov „pejorativně, subjektivně, zabarveně označovala za fašisty“.

„Tuto paniku jsem nepůsobila já jako Jana Peterková, ale všichni vládní představitelé a další zodpovědné osoby, které se na tom podílely. (…) Nebyla jsem to já, kdo by lidi děsil lidi k smrti, byla to vláda,“ prohlásila u soudu obžalovaná.

Peterková také u soudu uvedla, že ve svých videích „predikovala, co se stane v budoucnu“.

„Ten Biden nakonec vyhrál, válka nakonec je. Česká republika do ní není zatažena přímo, ale nepřímo určitě je,“ nechala se slyšet obžalovaná. „Vždycky jsem z kontextu událostí vyvozovala, co pravda je a řada věcí se pravdou ukázala,“ uzavřela.