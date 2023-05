Opilý otec spadl v Jihlavě na malou dceru a zabil ji. Dostal tři roky vězení

Jihlavský soud muže potrestal podmínkou, odvolací Krajský soud v Brně ale tak shovívavý nebyl a muže poslal na tři roky do vězení.

Podle jihlavského soudu stačil za takové jednání, řečí trestního práva usmrcení z nedbalosti, trest tří let vězení s podmíněným odkladem na tři roky.

„Obžalovaný měl v době činu kolem tří promile alkoholu, to není jedna sklenka vína nebo půllitr piva. Měl s užíváním alkoholu zkušenosti a nebyl to první incident pod jeho vlivem,“ prohlásila v odvolání žalobkyně.

„Lze mít i jisté pochybnosti o náhledu poškozeného na požívání alkoholu. U soudu řekl, že v tom jednání hrál nejspíš, opakuji nejspíš, roli alkohol. Mluvil i o těsném oblečení, prý v jiném by se mu to nestalo,“ dodala s tím, že muž by měl jít aspoň na tři roky za mříže.