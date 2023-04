Otevřela dveře a našla zavražděnou matku i bratra

K činu došlo minulý týden ve středu u bytového domu, kde se dvěma dospělými dětmi bydlela šestačtyřicetiletá žena.

Osudné ráno se s jednadvacetiletým synem vracela z noční směny. Před domem na ně čekal vrah, podle všeho sedmačtyřicetiletý ženin bývalý přítel, s nímž se před měsícem po dlouholetém vztahu rozešla.

„Spala jsem, vůbec nic jsem neslyšela. Kolem sedmé hodiny ráno jsem se vzbudila a věděla jsem, že maminka a brácha už by měli být doma. Říkala jsem si, že se ale možná cestou z noční stavili na nákup. Když pořád nešli, vzala jsem koše, že je vynesu, a vyšla jsem ven. V tu chvíli jsem uviděla na zemi ležet bráchu a pak i maminku,“ popsala Právu dcera Aneta.

„Byla jsem úplně mimo, jak v nějakém transu, snažila jsem se nějak přivolat pomoc. V tu chvíli šel kolem nějaký člověk, ale vůbec mi nepomohl, jen řekl, ať zavolám policii, a šel pryč,“ vzpomínala na první minuty po tragédii.

Nedokázal se smířit s rozchodem

V rychlém sledu pak dorazili na místo záchranáři a policisté, kteří se snažili zjistit, kdo by mohl za vraždou stát. Aneta měla jasno a policistům řekla jméno bývalého matčina přítele. „Hned mě napadlo, že to byl on, že jim ublížil. Měli jsme spory, nedokázal se smířit s rozchodem. Doufala jsem, že ho chytnou a potrestají, nebo že nebude takový zbabělec a ukončí to sám,“ přiznala Aneta.

Policisté okamžitě spustili rozsáhlou pátrací akci, okolními vesnicemi projížděla auta se zakuklenci, policisté se samopaly pročesávali okolí. Nakonec strážci zákona pravděpodobného pachatele vytáhli z příkopu nedaleko obce Šebetov, jen několik kilometrů vzdušnou čarou od místa útoku.

Druhá dcera Veronika, která žije se svou rodinou o několik kilometrů dál, připomněla, že matčin bývalý přítel v posledních dnech před tragédií zesílil snahu rozchod zvrátit.

„Dokonce psal, že má rakovinu, ale mamka mu to asi nevěřila. To mi říkala ještě v pondělí, kdy jsme spolu mluvily naposledy. Nějak mu asi ruplo v hlavě a začal to plánovat. Dokonce prý už den předtím projížděl ráno kolem, takže věděl, kdy se vrací domů. Možná si řekl, že když mamku nemůže mít on, nebude ji mít nikdo. A brácha byl možná jen ve špatnou dobu na špatném místě, kdyby tam byl ještě někdo další, asi by ho také zabil,“ řekla Veronika.

Aneta ale měla za to, že útočník jejího bratra nesnášel. „Když spolu s mamkou začínali, ještě to docela šlo, ale bratr pak na něj měnil názor a měli i konflikty. Dokonce bratra napadl na svatbě naší sestry, byla jsem přímo u toho. Počkal, až se brácha otočil zády, a pak zaútočil. On nedokázal jít proti člověku čelem,“ upozornila.

„Mamka byla plná elánu, radovala se ze života, pořád se smála. Měla ráda nás, svoje děti, život si prostě užívala. Brácha to samé, byl to smíšek, kam přišel, tam hned zapadl. Byl z nás tří sourozenců nejmladší, prostě můj malý velký brácha. Poslední dobu, kdy jsme bydleli my tři pohromadě, tak jsme byli taková nezdolná trojka,“ pousmála se při vzpomínce Aneta.

Lidé přispívají na pohřeb

Sestry po tragédii na naléhání přátel a okolí založily sbírku na pohřeb. Prostřednictvím darovacího portálu požádaly o pomoc ve výši 10 tisíc korun. Po pár dnech se vybral více než dvacetinásobek a částka stále roste.

„Hodně lidí nám psalo, že by nám přispěli, takže proto jsme nakonec kývly na sbírku. Jde nám o to, aby mamka s bráchou mohli důstojně odejít. Přišlo nám hloupý žádat o nějakou velkou částku, ani ve snu by nás nenapadlo, kolik lidí nám bude ochotno pomoct. Všem bychom chtěly poděkovat, je to něco, co nebudeme ani moci oplatit,“ dodaly sestry.

Sbírka stále běží na portálu znesnaze21.cz pod názvem Důstojná vzpomínka na naši maminku a bráchu.