Obžalovaného psychiatra Cimického přivezli v bezvědomí na ARO

Psychiatr se má zpovídat ze sexuálních útoků, které měl spáchat v průběhu čtyřiceti let – od roku 1979 až do roku 2019. Prvních osmnáct skutků se odehrálo v tehdejší bohnické psychiatrické léčebně, a to vesměs vůči pacientkám. Často šlo přitom o ženy nízkého věku, několikrát i mladší 18 let.