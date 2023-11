Obvinila soudce z přijetí úplatku a dostala podmínku. Obvinila ho podruhé a jde sedět

O svých obviněních teď může žena přemýšlet ve vězení, kam ji v úterý poslal odvolací brněnský krajský soud. Za křivé obvinění si totiž musí odpykat tři roky žaláře. Není to její první trest za křivé obvinění. Před třemi lety byla odsouzena za to, že obvinila soudce ze soudu Brno-venkov, že od bývalého manžela přijal úplatek. Tehdy dostala podmínku. Rok a půl po svém odsouzení to nevydržela a vydala se na státní zastupitelství, kde stejného soudce obvinila ze stejného činu.

Ženu už potrestal Okresní soud ve Znojmě, ona se verdikt snažila zvrátit odvoláním k brněnskému krajskému soudu. „Pořád poukazuji na korupci u toho soudu, náš případ nebyl ojedinělý a nejsem jediná, kdo se do té špíny dostal. Desítky trestních oznámení na to se zametly pod koberec. Měla jsem svědky, kteří nebyli připuštění. Viděli to, a přesto jsem byla odsouzená. Nezlobte se na mě, ale odsuzovat mě za to, že soudce si vezme statisícový úplatek a pak neví, co s tím, a nechá děcko týrat?“ sugestivně se ve své řeči obracela na odvolací senát.

Úplatky jsem vzal, doznal sudí Janoch

Žena je přesvědčená, že soudce, který rozhodoval v opatrovnickém řízení její spor o syna s bývalým manželem, dostal dva úplatky ve výši téměř sedm set tisíc. K tomu přidávala zkazky o tom, jak se ji bývalý manžel pokusil několikrát zabít, mířil na ni kulovnicí, škrtil ji i syna, kterého navíc zavíral do postele a souložil před ním.

Všichni jsou ovlivnění

„I soudce v prvním trestním řízení byl ovlivněný. Synovi se z toho stresu zastavil růst. Říkala jsem to státním zástupcům a nic. A kdo za to může? Chci, abyste ze mě tu špínu smyli. Chci, aby šli svědčit svědci. Já jsem nevinný člověk, to je jasná věc,“ zakončila žena.

Státní zástupkyně naopak upozornila, že žena stále dokola opakuje stejné věci. „Ty byly v rozsáhlém dokazování šetřeny nejen v tomto řízení, ale i v tom předcházejícím,“ připomenula veřejná žalobkyně.

Tomu přitakal i senát v čele s Adamem Kafkou. „Jednalo se o naprosto identickou situaci jako v případu, kdy už byla obžalovaná uznána vinou přečinem křivého obvinění. Je zcela zjevné, že se vše váže na opatrovnické řízení, které vnímá jako nespravedlivé, kde vidí různé vady a vyvozuje z toho skutečnosti, které pak ústí do trestního oznámení,“ konstatoval soudce zpravodaj Martin Hrabal.

Jelikož žena při odůvodňování verdiktu několikrát neudržela nervy na uzdě a hlasitě se vůči přednesu soudce ohrazovala, nakonec nezbylo Kafkovi než ženu vykázat. Ta už tak neslyšela, že trest je adekvátní vzhledem k činu. „Své jednání opakovala, i když věděla, že za něj už byla odsouzena. A navíc se ho dopustila ve zkušební době podmíněného odsouzení,“ dodal Hrabal.