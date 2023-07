Nastražení želez, ve kterých trpěla kočka, by mohlo být podle soudu přestupkem

Jenže verdikt, který následně potvrdil i odvolací soud, zrušil v rámci dovolání Nejvyšší soud v Brně (NS) a spis vrátil zpátky do Chebu k novému projednání s tím, že je zapotřebí pečlivěji zvážit, zda je namístě trestní postih. Ve svém rozhodnutí přitom naznačil, že s ohledem na okolnosti činu by se dalo uvažovat o přestupku.

„Opětovně jsme vyslechli obžalovaného k motivu jeho jednání a také poškozeného ohledně zdravotních následků kočky. Na základě jejich výpovědí a v souladu s právním názorem nejvyššího soudu a jeho pokyny jsme dospěli k závěru, že tento případ se vymyká typově shodným trestným činům a vyhodnotili jsme to se senátem nakonec tak, že není ještě namístě vyvozovat trestní odpovědnost obžalovaného,“ řekl chebský soudce Jan Polák. Jak dodal, proti rozhodnutí o postoupení věci do přestupkového řízení si na místě podal stížnost státní zástupce a bude o ní rozhodovat Krajský soud v Plzni.

Podle jeho názoru právě tyto motivy jednání chovatele jej odlišují od běžně se vyskytujících případů týrání zvířat. Ve svém rozhodnutí dále NS upozornil, že je rovněž otázkou, do jaké míry měl obžalovaný představu, že chycení do pasti způsobuje „krutou a nesnesitelnou“ bolest, zvlášť když ještě v nedávné době byly tyto pasti k odchytu škůdců povoleny.

„Podstatné však je, na jaká zvířata obviněný cílil. Při hodnocení škodlivosti činu je důležité, že nepředpokládal, že by se do pasti mohla chytit kočka nebo jiné domácí zvíře, které by na pozemek vniklo. Stejně tak nemohl očekávat, že by se do ní mohl chytit člověk. K chycení kočky došlo evidentně jen nešťastnou náhodou,“ vysvětlil Nejvyšší soud.