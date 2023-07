S kotětem praštil muž z Náchodska o zeď, pak ho nakopl a nakonec mu zakroutil krkem. Půjde do vězení

S tříměsíčním kotětem mrsknul o zeď, pak do něj na zemi kopal a nakonec mu zakroutil krkem. Za týrání zvířete poslal v pondělí klatovský soud Jiřího Bachmanna z Náchodska na 14 měsíců do vězení. Rozsudek je pravomocný. Jednatřicetiletý recidivista se na trestu dohodl se státní zástupkyní. „Doznal se k tomu, co je popsáno v obžalobě. Víc k tomu nevypovídal,“ uvedl soudce Petr Sperk.

Foto: Mapy.cz Budova Okresního soudu v Klatovech

Obžalovaný muž zvíře brutálně zabil loni v létě v bytě svého bratra v Klatovech, u kterého v tu dobu přechodně pobýval. A to před očima svých nezletilých neteří. Prý mu vadilo, že na něj kotě syčí. Černobílého mourka daroval dětem soused. Podle spisu s ním Bachmann nejprve mrštil o zeď v kuchyni bytu. „Následně nejméně dvakrát do kotěte na zemi kopl, načež jej rukama zvedl a zakroutil mu krkem," stojí v obžalobě. Znalci do posudku uvedli, že u zvířete došlo následkem krutého zacházení k přerušení krční páteře a míchy. Mělo i další zranění včetně nitrolebního krvácení. „V kotěti vyhasl život pravděpodobně již po prvním nárazu na zeď. Tento způsob usmrcení je porušením zákona na ochranu zvířat proti týrání," konstatovali veterináři se specializací na klinickou patologii. Obžalovaný muž odmítl vypovídat. Jeho bratr policistům řekl, že v ten den byli všichni doma. „Ležel jsem v posteli, když děti začaly křičet, že strejda v kuchyni mlátí kočku. Mrsknul s ní o zeď a pak do ní začal kopat. Nakonec jí zlomil vaz," popsal dramatické okamžiky Patrik B. Svého bratra za to podle svých slov začal mlátit. „On pak sebral mrtvou kočku, své osobní věci a z bytu odešel," dodal svědek. Jeho manželka k motivu obžalovaného doplnila, že se na kotě vrhl, když na něj zasyčelo. Cestou se Bachmann mrtvého kotěte zbavil. Policisté ho našli následující den ve větvích šípkového keře hned za rohem bytového domu, kde došlo k jeho usmrcení. „Obžalovaný svým jednáním úmyslně a bezdůvodně usmrtil kočku ubitím, což je metoda, která způsobí zvířeti nepřiměřenou bolest s utrpením, a lze ji tak považovat za týrání," uvedla žalobkyně.