Na stavbě metra D spadl dělník do šachty. Na místě zemřel

Ražby na prvním úseku metra D budou trvat zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Stavbu provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag. Na budovaný úsek z Pankráce na Olbrachtovu naváže část z Olbrachtovy na Nové Dvory. Celkové náklady by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun. Přesná cena ale vzejde až z výsledku soutěže na stavebníka pro druhý zmíněný úsek. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice.