Na Přerovsku hořelo auto v garáži, oheň se rozšířil i do okolí

Miloslav Hradil
Lipník nad Bečvou

Rozsáhlý požár zachvátil v noci na neděli auto v garáži u rodinného domu v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Zasáhl mimo jiné i sousední přístřešek, přípojku plynu, rozvaděč elektřiny a dráty sloupu nízkého napětí. Při požáru nebyl nikdo naštěstí zraněn. Škoda přesáhne milion korun.

Foto: HZS OLK

V garáži zničil oheň auto

„Automobil byl při našem příjezdu zasažen ohněm v plném rozsahu. Požár se rozšířil i na přístřešek a střechu garáže, které byly stavebně propojeny. Zasažen byl ohněm i plot, přípojka plynu, rozvaděč elektřiny a dráty sloupu nízkého napětí,“ informoval v neděli mluvčí hasičů Josef Koláček.

Kvůli vyhledání skrytých ohnisek rozebrali hasiči střešní konstrukci garáže, kterou následně překryli plachtami. Během zásahu vynesli z technické místnosti sousedící s garáží tlakovou lahev.

„Událost se obešla bez zranění. Výše škody přesáhne jeden milion korun, příčinu vzniku požáru zjišťuje náš vyšetřovatel,“ doplnil mluvčí hasičů. Na místě zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči z Lipníka nad Bečvou, Hranic a Oseku nad Bečvou.

Hasiče na Prostějovsku zaměstnal požár garáže a kůlny

Krimi
