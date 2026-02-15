Na Přerovsku hořelo auto v garáži, oheň se rozšířil i do okolí

Článek
„Automobil byl při našem příjezdu zasažen ohněm v plném rozsahu. Požár se rozšířil i na přístřešek a střechu garáže, které byly stavebně propojeny. Zasažen byl ohněm i plot, přípojka plynu, rozvaděč elektřiny a dráty sloupu nízkého napětí,“ informoval v neděli mluvčí hasičů Josef Koláček.
Kvůli vyhledání skrytých ohnisek rozebrali hasiči střešní konstrukci garáže, kterou následně překryli plachtami. Během zásahu vynesli z technické místnosti sousedící s garáží tlakovou lahev.
„Událost se obešla bez zranění. Výše škody přesáhne jeden milion korun, příčinu vzniku požáru zjišťuje náš vyšetřovatel,“ doplnil mluvčí hasičů. Na místě zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči z Lipníka nad Bečvou, Hranic a Oseku nad Bečvou.