Na hledaného Čermáka vydali mezinárodní zatykač. Doma měl plán cesty do Ruska

„Jsou indicie, že by se mohl ukrývat v cizině,“ řekl ve čtvrtek Novinkám soudce Tomáš Bouček s tím, že jsou vydány dva zatykače – jeden v rámci Evropské unie a jeden mimo ni. Podle zjištění Novinek našli policisté u Čermáka doma itinerář na cestu do Ruska.

Čermák měl podle soudní výzvy nastoupit do vězení nejpozději 23. srpna. Tři dny poté s ním jeho kamarád a dezinformátor Pavel Zítko (57) natočil video a umístil ho na Facebook. Čermák v něm mimo jiné tvrdí, že se připravuje na speciální operaci. Zítko se ho doptává, jestli je nemocný, zda ho budou operovat, nebo co konkrétně speciální operací myslí. Na to už ale nedostal odpověď. Termínem „speciální operace“ označuje Kreml ruskou invazi na Ukrajinu.