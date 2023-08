Čermák si řekl o další dva roky navíc. Na podmínečné propuštění může zřejmě zapomenout

Až dva roky za mřížemi navíc hrozí Tomáši Čermákovi, kterého od úterý hledá policie, protože nenastoupil do vězení, kde si má odpykat trest 5,5 roku za vyzývání k terorismu. Policisté ho podezřívají z maření úředního rozhodnutí. Čermák si rovněž zavařil i do budoucna, protože soudy k těmto manévrům přihlížejí se zvednutým obočím, když posuzují žádosti o podmíněné propuštění, o které by Čermák mohl žádat po odpykání poloviny trestu.

Foto: Petr Horník, Právo Tomáš Čermák u soudu