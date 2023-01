Na Domažlicku se srazila dodávka s autem, 10 zraněných

Nehoda se stala po 20. hodině na hlavním tahu z Plzně do Domažlic. Na místo byl vyslán vrtulník.

„Transportovali jsme asi 47letou ženu a sedmileté dítě se středně těžkými zraněními na akutní příjem plzeňské fakultní nemocnice. Převezli jsme také 44letého muže a 67letou ženou, oba utrpěli lehká zranění, dále pětileté, tříleté a dvouleté dítě na pozorování do Stodské nemocnice,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Mária Svobodová

V domažlickém zdravotnickém zařízení zase skončili dva lehce zranění muži, a to šestatřicetiletý a o deset let mladší. „Dopravní zdravotní služba transportuje lehce zraněného 27letého muže do plzeňské Mulačovy nemocnice,“ doplnila mluvčí.