Myslel jsem, že spadlo letadlo, řekl svědek exploze domu na Prostějovsku

Policie místo exploze uzavřela v okruhu asi 500 metrů. „Na místě jsou pyrotechnici. Ohledávají to tam, aby vyloučili ohniska vzniku možného dalšího požáru,“ řekla Novinkám policejní mluvčí Miluše Zajícová. U oběti byla podle ní nařízena soudní pitva.

„Bude to trvat několik týdnů. Jedna z vyšetřovacích verzí je ale neopatrná manipulace s pyrotechnikou,“ konstatovala a dodala, že poškozena byla asi desítka okolních objektů, zejména okna a střechy, škoda ještě vyčíslena nebyla.

„O lidi z poškozených objektů je postaráno. Jsou u svých rodin včetně paní, co bydlela v domě, který jako jediný prohořel. Ta je u dcery,“ řekl Novinkám starosta Otinovsi Petr Kolář (nezávislý).

Místní občané byli tragickou událostí šokováni. „Seděl jsem doma a najednou strašná šupa. Hrozně jsem se lekl. Nevěděl jsem, co se děje,“ řekl Novinkám starší muž, který bydlí asi 600 metrů od místa neštěstí.

„V tom domě, kde to bouchlo, bydlel hasič, mladý kluk. Vím, že jezdil do práce do Prostějova. Znal jsem ho však jen od vidění a občas ho potkával na hřišti,“ dodal.