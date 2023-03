Muži, kteří chodili po Čeladné s brokovnicí, nespáchali trestný čin

Státní zástupce totiž viděl incident jinak než vyšetřující policisté. „Neshledal v jednání obou mužů trestný čin, vydal naopak pokyn, aby byli propuštěni ze zajištění,“ doplnila s tím, že zbraně, které policisté v sobotu u jednoho z mužů zajistili: opakovací brokovnici, samonabíjecí pušku a dvě samonabíjecí pistole, které muž vlastní legálně, protože na ně má povolení, si policisté ponechali. „Budou předány do řešení správního orgánu,“ objasnila.

Incident mezi zaměstnanci zřejmě dvou bezpečnostních agentur započal už v noci z pátku na sobotu. To měla do golfového areálu vyjet policie poprvé. Důvodem bylo, že se tam pohyboval ozbrojení muži. Policisté ale nikoho nezadrželi.

V sobotu ale museli ze stejného důvodu do beskydské obce znovu. Agentura Aktu informovala, že v areálu golfového hřiště chodila ostraha se zbraněmi v místech, kam mohou rodiče s dětmi. Údajně kvůli sporu, do níž je golfový klub zapleten, a ve kterém padl rozsudek soudu. Strana, která prohrála, se údajně nechce smířit s porážkou a pomocí ozbrojených mužů chtěla demonstrovat svou sílu.

To, že policisté museli do Čeladné vícekrát, řekla i policejní mluvčí. „Mohu potvrdit, že jsme opakovaně zasahovali v obci Čeladná, a to na základě oznámení o přítomnosti neznámých ozbrojených mužů v areálu sportovně-rekreačního objektu,“ sdělila Jiroušková už v sobotu s tím, že v průběhu soboty byly zajištěni dva muži, jeden z nich i se zbraněmi.