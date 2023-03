Po golfovém areálu v Čeladné v Beskydech chodili muži se zbraněmi

Agentura Aktu informovala, že policie vyjela do areálu golfového hřiště, kde ostraha chodila se zbraněmi v místech, kam mohou rodiče s dětmi. Údajně jde o spor v golfovém klubu, ve kterém padl rozsudek soudu a strana, která prohrála, se nechce smířit s porážkou.

Poprvé jeli policisté do Čeladné už v noci na sobotu. Podle informací Práva tam vyrazili na základě telefonátu, že se po obci pohybují členové nějaké bezpečnostní agentury se zbraněmi. Nakonec policisté ale nikoho nezadrželi.

V sobotu vyrazili do stejné obce v Beskydech znovu. Co přesně se stalo, není jasné. Policie zatím nechce být konkrétnější. „Mohu potvrdit, že jsme opakovaně zasahovali v obci Čeladná, a to na základě oznámení o přítomnosti neznámých ozbrojených mužů v areálu sportovně-rekreačního objektu,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.