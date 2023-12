Muž z Olomoucka naletěl falešným bankéřům. Volala mu „bezpečnostní pracovnice“

„Podle pokynů zažádal o úvěr ve výši téměř 700 000 korun a o pár dnů později se v bance dozvěděl, že úspěšně prošel schvalovacím procesem. Ihned vybral celou částku a zamířil s ní do jiného obchodního centra na periferii Olomouce. Zde měl peníze vložit do bitcoinmatu na údajný zabezpečený účet. Důvěřivec uposlechl a postupně pod přijatými QR kódy do něj vložil na první pokus přes 590 000 korun. Z důvodu dosažní denního limitu od něj bitcoinmat další peníze nepřijal. Proto se k němu vydal i následujícího dne a vložil do něj zbývající částku ve výši přes 100 000 korun,“ konstatovala Vaňharová.