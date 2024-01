Muž v bytovce v Brně řezal flexou plynový sporák. Ukončuji smlouvu s dodavatelem, vysvětloval

O příjezdu do bytového domu strážníky ve středu večer požádal jeden ze sousedů. Stěžoval si totiž, že vedle bydlící padesátník u něj bezdůvodně zvoní a tluče do dveří. Volající měl doma malé děti a stěžoval si, že taková situace se opakovala už několikrát.

„Ospravedlňoval to tvrzením, že tímto způsobem ukončuje smlouvu s dodavatelem energií. Strážníci proto okamžitě uzavřeli přívod plynu a upozornili muže na to, že mohl v osmipodlažním domě způsobit i výbuch. On ale nevybíravě odvětil, že je mu to úplně jedno a že v bytě rozřeže všechno. Hlídka proto přivolala záchranáře kvůli posouzení mužova zdravotního stavu, plynárenskou pohotovost i republikové policisty pro podezření ze spáchání trestného činu,“ dodal mluvčí.