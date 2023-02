Muž při sexu zaskočil partnerku kartáčkem v kondomu. Odsoudili ho za znásilnění

Intimní epizodou z ledna 2021 se zabýval už na sklonku loňského roku Okresní soud v Domažlicích, který Pavlu M. uložil dvouletou podmínku. Státní zástupce i obžalovaný ale s rozhodnutím nesouhlasili. Jejich odvolání nyní krajský soud zamítl.

Ženu tehdy vyděsilo, když jí obžalovaný během milostných hrátek zakryl oči čelenkou a pak ji zasouval mezi nohy zubní kartáček zabalený v kondomu. „Je mi trapné o tom mluvit, ale bylo to naprosto úchylné. Nechápu, jak ho to mohlo vůbec napadnout. Říkal, že to četl v nějaké knížce,“ uvedla před soudem žena, která pracuje jako pečovatelka v domově seniorů.

„Byla jsem vychovávaná chodit do kostela. Byl to pro mě hrozný šok. Tvrdil, že šlo o normální mazlení. Nic podobně zvrhlého jsem v sexuálním životě nezažila,“ pokračovala poškozená.

S obžalovaným se podle svých slov seznámila v roce 2020 „Potom, co mi udělal, jsem mu řekla, že už k němu nepůjdu. Začal mi říkat, jak mě miluje a chce mít se mnou děti. Došlo mi, že to jeho chování není normální, že s ním není něco v pořádku. Podle něj jsem já byla ta špatná, která mohla za to, jak se chová. Měla jsem ho plné zuby, tak jsem mu napsala, že ho už nechci znát. A rozešli jsme se,“ pokračovala poškozená.

Měl aktivitu ukončit

Soudy uzavřely, že nešlo o klasický případ znásilnění, kdy jsou ženy pachatelem přinuceny k pohlavnímu styku za po­užití hrubé fyzické síly. „Zde se jednalo o sexuální partnery, kteří spolu provozovali intimnosti dobrovolně, a to i předmětného dne. Nicméně pokud jeden z aktérů nechce dále pokračovat, jak se stalo v tomto případě, bylo povinností obžalovaného aktivitu ukončit,“ stojí v rozsudku domažlického okresního soudu.

Podle předsedkyně senátu odvolacího soudu Ivana Růžičkové dala poškozená opakovaně a zoufalým hlasem obžalovanému najevo nelibost s jeho sexuální aktivitou. „Tu na ní realizoval v podobě , že jí strčil do pochvy předmět, o kterém v té době neměla ponětí, co je to. Po sejmutí čelenky z očí zjistila, že se jednalo o zubní kartáček uložený v prezervativu,“ uvedla soudkyně s tím, že obžalovaný reagoval na odpor poškozené tím, že ji ještě více přisedl.

Odvolací soud se ztotožnil i s uloženým podmíněným trestem. „Jednání obžalovaného je nutné posoudit jako násilné, ačkoliv se nejednalo o násilí nikterak výrazné intenzity jako kdyby například poškozenou bil nebo jí nějak ubližoval či vyhrožoval. Je třeba také vzít v úvahu dosavadní bezúhonnost obžalovaného,“ uzavřela Růžičková.