Muž je znovu před soudem za lži o zabíjení pacientů v nemocnici

Hlávka se do nemocnice dostal během vrcholící vlny pandemie v roce 2021. Na tamějším covidovém oddělení ležela jeho matka, která tou dobou byla ve velmi špatném stavu. V tajně pořízeném záznamu připustil, že ho personál dovnitř pustil, aby se s ní rozloučil. Ve zhruba tříhodinovém videu také uvedl, že matka nemusela zemřít, pokud by dostala uvedené léky.

Čtyřiašedesátiletý muž před soudem zdůrazňoval, že se cítí nevinen. Podle něj mu chyběly potřebné informace. „Já bych to nikdy nenatáčel, ale donutil mě k tomu přístup lékařů, kteří mi nechtěli nic říci o zdravotním stavu matky a odmítli jí podat naprosto neškodný lék ivermektin. Říkal jsem si, že jediným způsobem, jak je k tomu mohu donutit, je všechno dokumentovat. V té chvíli jedinou mojí snahou bylo pomoci mé matce. Nevyžadoval jsem nic, co by jí mohlo ublížit,“ podotkl.