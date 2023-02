Za lživé nařčení nemocnice o zabíjení pacientů dostal muž podmínku a musí se omluvit

Podle soudkyně byla tvrzení nepodložená a za hranicí tolerovatelnosti. „Nemocnici to poškodilo,“ uvedla soudkyně Lenka Prýcová.

Hlávku pustili zdravotníci do nemocnice v době vrcholící loňské jarní pandemie na covidové oddělení za jeho matkou, která byla ve velmi špatném stavu. Sám v nahrávce připustil, že ho za ní pustili, aby se s ní rozloučil, protože umírala.

„Cítím se nevinen. Myslím si, že celá věc vznikla, že jsem nedostal žádné informace o matce, a díky tomu jsem potřeboval vědět, co s ní je,“ prohlásil před soudem Hlávka.

„Já bych to nikdy nenatáčel, ale donutil mě k tomu přístup lékařů, kteří mi nechtěli nic říci o zdravotním stavu matky a odmítli jí podat naprosto neškodný lék ivermektin. Říkal jsem si, že jediným způsobem, jak je k tomu mohu donutit, je všechno dokumentovat. V té chvíli jedinou mojí snahou bylo pomoci mé matce. Nevyžadoval jsem nic, co by jí mohlo ublížit,“ řekl.