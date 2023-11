Měl jít do vězení kvůli porušování zákazu řízení. Přesto si dal marihuanu a vezl spící dítě

Vlastním očím nevěřil policista z Hodonínska jedoucí do práce. Řidič auta mířícího z Hodonína do Dubňan totiž před ním předváděl nesmyslné manévry. Policista se jal podezřelý vůz sledovat a současně si na pomoc zavolal kolegy. Když řidič zastavil, přiznal, že si před jízdou dal marihuanu, přitom vzadu vezl bez autosedačky svého spícího potomka. Sám za volantem přitom neměl co dělat.

Nenapravitelný řidič z Hodonínska přišel o autoVideo: Policie ČR

„Muž za volantem za tmy a na mokru nesmyslně zapínal blinkry, nečekaně brzdil, kličkoval, a dokonce najížděl i do protisměru. Naštěstí riskantní jízdu zanedlouho ukončil sám šofér, kdy po několika minutách zastavil," popsal případ z minulého pátku policejní mluvčí Petr Vala. Policista v civilu se po zastavení řidiči prokázal a počkal u něj na příjezd uniformovaných kolegů. „Po lustraci řidiče případ nabral plné obrátky. Zjištěno bylo, že kontrolovaný zrovna nemá nejčistší svědomí. Vedle šesti vyslovených zákazů řízení měl za jejich opakované porušování dokonce zanedlouho nastoupit do vězení," řekl Vala. Foto: Policie ČR Nenapravitelný řidič přišel o auto. „Dechová zkouška sice dopadla dobře, ale naopak by zřejmě dopadl test na drogy. Ten raději řidič odmítl, přestože se přiznal, že předtím vykouřil marihuanu," dodal. Muž o svůj nedávno zakoupený automobil, který byl určen na náhradní díly, přišel. Policisté mu jej totiž nechali odtáhnout a o jeho osudu se bude rozhodovat v trestním řízení, kdy je možné, že vůz propadne státu. Nenapravitelný řidič si pak vyslechl podezření z maření úředního rozhodnutí. Pro jeho ospalého potomka si museli přijet příbuzní.