Matce, která v Pardubicích odložila dítě do kontejneru, soud zpřísnil trest na 15 let

„Neshledal totiž žádné okolnosti, které by snižovaly závažnost a společenskou škodlivost jednání obviněné natolik, aby bylo možno odůvodnit mimořádné snížení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby,“ dodal s tím, že sazba začíná právě na 15 letech.

Žena podle nejvyšší instance udělala „naprosto vše, co mohlo vést k dokonání trestného činu vraždy“. Právě narozené, zcela bezbranné dítě zabalila pouze do tenkého a mokrého povlečení a odhodila ho v zimě, mrazu a v noci do kontejneru na konci slepé ulice.