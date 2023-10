Mám v hlavě šelmu, řekl obžalovaný z těžkého ublížení na zdraví. Dostal 11,5 roku

Senát brněnského krajského soudu v čele s Hanou Kurfiřtovou nakonec muže, který tvrdil, že bude „bručet tak miliardu let“, odsoudil za těžké ublížení na zdraví „jen“ na jedenáct a půl roku. Trest si má odpykat za to, že před rokem vedle nádraží Brno-Královo Pole větví umlátil svého bezdomoveckého známého. Tomu zasadil jedenáct ran a způsobil mu mimo jiné krvácení do mozku.

Znalec nakonec mužovo chování klasifikoval jako reakci na vazbu a pocity viny. „Je to pro něj těžká situace, kdy musí unést svá četná životní selhání, degradaci na úkor alkoholu. Není to takzvané zbláznění, je to těžké sžívání se se současnou situací, kdy se mu všechny jeho neúspěchy a debakly nahromadily. Věc evidentně intenzivně a těžko zpracovává, avšak časem to zpracuje,“ zhodnotil to znalec a připomenul, že muži se rozpadla dvě manželství, propadl alkoholu a skončil na ulici.