Mačetou napadl partnera své expřítelkyně, který vytáhl sekyru. Krvavou bitku řeší soud

Incident se stal loni v dubnu ve Stodu na jižním Plzeňsku. Vaněk k bytu dorazil s mačetou, která měla padesáticentimetrovou čepel. Podle spisu chtěl potrestat muže, který se nevhodně choval k jeho někdejší přítelkyni. „Poškozeného sekl do pravého předloktí a levé ruky, čímž mu způsobil poranění,“ řekl státní zástupce. Upozornil, že obžalovaný mohl muže ohrozit na životě, pokud by mu přeťal tepnu. Pacient strávil v nemocnici několik dní.

Podle Vaňka se ale celá věc stala jinak. Chtěl údajně ochránit svou bývalou partnerku, jež mu v osudný den volala. Plakala do telefonu a říkala, že ji přítel opět fyzicky napadl, ač držela v náručí několikaměsíční dítě, a zdemoloval byt. „Věděl jsem, že má doma sekyru. Ještě se tím chlubil. Vzal jsem si mačetu na svou obranu a schoval ji do mikiny,“ popsal obžalovaný, kterého do Stodu odvezl kamarád.

Doplnil, že někdejší partnerka oba poprosila, aby z bytu přinesli věci pro kojence. Muži šli nahoru, pak se v bytě mezi Vaňkem a poškozeným strhla potyčka. „Viděl jsem rozmlácenou dětskou postýlku, začal jsem řvát. On do mě strčil, tak jsem mu dal facku. Mžik a vytáhl sekyru a máchnul po mně. Stačil jsem uskočit,“ popsal Vaněk.

Dále sdělil, že utekl do vedlejšího pokoje, kde ho podle jeho slov muž znovu napadl, a proto se bránil mačetou. „Kdybych ji neměl, už byste mě nevyslýchali. Určitě by mi něco udělal,“ podotkl. Poukázal, že poškozený byl v té chvíli pod vlivem pervitinu, což následně potvrdil i rozbor krve.

Vaněk přiznal, že dříve s přítelkyní také brali drogy, ale oba už prý přestali. „Když se to stalo, byl jsem čistý,“ zdůraznil obžalovaný. Z místa ho odvezl kamarád a cestou vyhodil mačetu do lesa. Potom ho zadrželi policisté. Vaněk má v rejstříku trestů třináct záznamů, několikrát byl už odsouzen. Jeho kamarád před soudem potvrdil, že Vaněk jednal v sebeobraně a chtěl především pomoci své bývalé přítelkyni.

Poškozený v přípravném řízení přiznal, že se s partnerkou často hádali a je závislý na drogách. Odmítl však, že by zaútočil na obžalovaného jako první. „Vaněk začal vyšilovat. Sekal mačetou kolem sebe. Jenom jsem se bránil,“ uvedl kriminalistům. Doplnil, že se Vaňka snažil z bytu vyhnat. „Seknul mě do pravého předloktí. Tekla mi krev. Já pak seknul Vaňka do levého stehna. Myslím, že to sjelo. Sekera nebyla ostrá,“ vypověděl.