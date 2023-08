Lupič z Ostravy procestoval několik zemí, dopadli ho v Rumunsku

„Následně byl letecky převezen do České republiky, byl obviněn z loupeže. S kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se plně doznal. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Byl podán podnět na vzetí do vazby, který soud akceptoval,“ dodala mluvčí. Nedaleko místa činu policisté našli i kabelku s téměř celým obsahem.