Kopáči, kteří podle obžaloby znásilnili retardovanou ženu, dostali po devíti letech vězení

„Vědomi si toho, že poškozená evidentně trpí mentální retardací a není schopna klást odpor, ji nejprve Tomko zavlekl do kukuřice. Tam ji donutil předklonit a pak jí zasunul penis do konečníku, zatímco Tomek hlídal. Pak se vystřídali a Tomek ji donutil k orálnímu sexu,“ prohlásil v odsuzujícím rozsudku předseda senátu Aleš Novotný.

Oba muži tvrdili, že to byla naopak žena, kdo je vyzval k sexu. Sice prý vypadala nějak divně, ale to ani jednomu z nich prý nevadilo natolik, aby si s ženou nedopřáli orální sex, který byl prý rozhodně dobrovolný.

„Máme tu dvě verze. Jedna je od obžalovaných a druhá od poškozené. Ta je mentálně retardovaná a podle znaleckého zkoumání není schopna větších logických konstrukcí, tedy není schopna si vymyslet a pak opakovat nějakou verzi. Je pouze schopna popsat něco, co se jí dělo,“ upozornil soudce Novotný, že to byl první důvod, proč senát rozhodl o vině.

„Tím druhým důvodem jsou taktéž znalecky prokázané psychické následky. Podle obžalovaných dostala to, co chtěla, a měla by být spokojená. Ze záhadného důvodu se u ní ale po činu projevily vážné psychické problémy, nemůže se k místu činu ani přiblížit. Proč, vždyť to by nedávalo smysl? Vysvětlení je takové, že to bylo tak, jak popsala ona, a nikoli obžalovaní,“ vysvětlil Novotný.