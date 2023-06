Kontaminované vody unikaly do Bečvy několik hodin, tvrdí posudek

„Jeden ze závěrů našeho posudku je, že úhyn způsobily kyanidy. A když jsme vyloučili zdroj jeden, který je trochu blíže, tak jediný zdroj, který připadá do úvahy, je Energoaqua,“ řekl akademický pracovník univerzity Roman Grabic. Kyanidy podle posudku nepocházely z odpadních vod valašskomeziříčské chemičky Deza, která má ve srovnání s firmou Energoaqua výpust do řeky blíže místu nálezu prvních uhynulých ryb. Únik chemikálií z reaktoru takzvané kaustifikační jednotky v Deze v den otravy Bečvy, na který v minulosti upozornil Deník Referendum, se podle posudku na znečištění řeky nepodílel.

Podle pracovníků univerzity mohly ryby začít hynout i několik kilometrů od zdroje znečištění. Roli podle Grabice hraje doba působení kyanidu a jeho koncentrace ve vodě. „V okamžiku, kdy ryba má možnost uhnout mimo, do čisté vody, tak ona uteče, protože na ty kyanidy reaguje,“ řekl Grabic. „Regenerační schopnost ryb při otravě kyanidy je obrovská,“ doplnila Svobodová.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Firma podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítají. Tvrdí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Zapravdu jim dávají i někteří rybáři a vědci.