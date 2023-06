Instruktor podle policie 20 let zneužíval chlapce z oddílu na Ostravsku

Kriminalisté případ dokumentují už několik let a kromě řady důkazů shromáždili i několik usvědčujících výpovědí obětí, z nichž mnohé už mezitím dosáhly dospělosti a nenechaly si své zážitky pro sebe. Vyhlížel si zejména chlapce ve věku od deseti do patnácti let věku.