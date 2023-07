Influencerka žaluje bývalého novináře Etzlera za „prokremelskou svoloč“

Etzler označil Jiráskovou loni v říjnu na Twitteru za kolaborantku a prokremelskou svoloč. To bylo podle jeho právního zástupce Artura Ostrého vyprovokované twitterovou reakcí Jiráskové na status české armády, která gratulovala k útoku na Kerčský most. Tento čin Jirásková označila za teroristický.

armada cr se raduje z teroristickyho utoku? Probudte me. https://t.co/27U3nfHg1Q

„Jakou náhodou to byl zrovna Vladimir Putin, který to takto hodnotil několik dnů předtím. Nejde o papouškování oficiální linie Kremlu? Jde. Nejde náhodou o pomoc cizí mocnosti? Jde,“ uvedl advokát Ostrý, který dodal, že je to ze strany Jiráskové kolaborace a pomoc cizí mocnosti.