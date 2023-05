Expřítelkyně mi ukradla bitcoiny za miliony, žaluje muž u soudu

Soudkyně Sylva Mašínová se Žáčka ptala, zda k účtu nemohli mít přístup i dva jeho spolupracovníci, kteří vytvářeli matematický algoritmus. Ten to však odmítl s tím, že účet byl registrovaný na bývalou přítelkyni a pouze ona měla mít přístup do e-mailu a k telefonu, bez nichž by se k bitcoinům nebylo možné dostat.

„Pokud by doložila, že dala přihlašovací údaje někomu jinému, pak by to platilo. Bez souhlasu obžalované by se ale změna hesla nemohla povést,“ uvedl.