Exfotbalista Řepka nemusí podle soudu zpátky za mříže. Nesplacená škoda nevadí

Devětačtyřicetiletý bývalý obránce Sparty, Fiorentiny či West Hamu byl odsouzen za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na svou druhou exmanželku a opakované řízení vozidla v opilosti. Soud poslal původně Řepku do vězení na dva a půl roku, později mu trest zkrátil o 293 dnů za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných prací.

Podle dřívějšího vyjádření státní zástupkyně Jany Partinglové odsouzený nesplnil ve zkušební době uloženou povinnost nahradit způsobenou škodu, a bylo by tak možné rozhodnout, že vykoná zbytek trestu, ze kterého byl podmíněně propuštěn. „Mám za to, že tvrzení odsouzeného o jeho majetkových poměrech je zcela nevěrohodné. Patrně by byl zcela jistě schopen platit škodu v mnohem větším rozsahu než jen několik stovek měsíčně,“ upozornila žalobkyně a navrhovala, aby soud Řepkovi zkušební dobu prodloužil.