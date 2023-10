Limberský u soudu kvůli vydírání: Jsem nevinný

„Přišlo mi to jako zajímavá nabídka,“ komentoval Limberský s tím, že nejdříve vložil s podporou dalších investorů do záměru zhruba 2,24 milionu korun. Dalších 160 tisíc potom přidal na karty a posléze na jaře letošního roku ještě milion a šest set tisíc korun, aby se chod zařízení k těžbě kryptoměn zlepšil. V součtu přes čtyři miliony korun.

Jenže těžba se podle Limberského přesto nedařila tak dobře, jak Ladislav J. sliboval. „Výkon nebyl optimální,“ poznamenal někdejší fotbalový reprezentant. „V červenci jsem byl už vytočenej a hádali jsme se. Už jsem z toho byl smutnej, naštvanej, zklamanej, tak jsem mu už vyčinil a pohrozil,“ pokračoval. „On na to reagoval tak, že se na to může vysr…t a že mi počítače předá, s čímž já jsem samozřejmě nemohl souhlasit, protože já tomu nerozumím,“ uvedl Limberský.

„Já jsem žádal řešení, aby to fungovalo tak, jak to přislíbil,“ doplnil s tím, že navrhované řešení Ladislava J. na prodej výpočetní techniky by vynesl zhruba jeden milion korun, s čímž podle Limberského investoři nemohli souhlasit.

„On (další obžalovaný) ho (poškozeného) chytil za krk, ale on se mu vytrhl. Nakonec jej přeci za ten krk stlačil hlavou k zemi. Jak se přitom předklonil, tak mu z nějaké brašny, kterou měl tady u prsou, tak mu něco vypadlo. Co to bylo, jsem neviděl,“ popisoval Limberský, který se až následně dozvěděl, že se mělo jednat o zásobník z pistole. „Byl jsem z toho zaskočený, protože to jsem nečekal,“ vypověděl Limberský, podle kterého se pak ale situace uklidnila a došlo k dohodě, že se věc vyřeší jindy.