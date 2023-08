Ekvádor, Nizozemsko, Klecany. Kokain vysoké kvality za miliardy vyletí komínem

Mimořádně objemná zásilka kokainu nalezená o víkendu mezi banány v překladišti supermarketu Albert v Klecanech u Prahy obsahovala drogu vysoké kvality. Potvrdily to policejní testy. Balíky s celkem bezmála 650 kilogramy kokainu měly podle vyšetřovatelů dorazit z Ekvádoru do Nizozemska, zatoulání do Česka tak mohlo být důsledkem logistické chyby drogových obchodníků.

Foto: Envato elements Ilustrační foto