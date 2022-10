Dvojnásobná vražda v Praze. Žárlivec se po měsících přiznal, že upálil pár v chatce

Na samém začátku policisty přivedly 2. března kolem 4. hodiny ráno do lesa poblíž ulice K Barrandovu na Praze 5 následky požáru chatky, uvnitř které našli dvě ohořelá lidská těla.

Jakmile měli policisté dostatek poznatků a mohli konstatovat, že mají „nabito“, rozhodli se podezřelého muže znovu vyslechnout a se zmíněnými rozpory a dalšími důkazy ho konfrontovat. O co přesně se jednalo, například zda muž mlžil o svém pohybu v době tragédie nebo jiné nejasnosti, policisté nezveřejnili.

Kriminalista, který na případu pracoval, v rozhovoru s Aktu.cz zmínil, že muž nepatřil do bezdomovecké komunity, která v okolí přebývala. „Byl zaměstnán, a co jsme se z jeho okolí dozvěděli, tak to byl nekonfliktní chlap,“ řekl vyšetřovatel.