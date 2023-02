Dveře tramvaje skříply kluka, smýkala ho 43 metrů. Řidič dostal podmínku

„Chtěli jsme dveře roztáhnout, já jsem od té gumy měla popálenou ruku, ale nešlo to. Tramvaj se rozjela. Lidi za ní utíkali, další tloukli do oken,“ vzpomínala matčina kamarádka.

Řidič tramvaje před soudem tvrdil, že nic neviděl a že signalizace dveří ukazovala, že jsou všechny v pořádku zavřené. „Jak jsem se rozjel, začal někdo křičet, ať zastavím. Tak jsem zastavil a šel jsem ven. Paní tam říkala, že jsem táhl dítě. Já na to, že to není možný, že signalizace dveří byla v pořádku,“ prohlásil před soudem Parma.

„Když jsem se díval před odjezdem do zrcátka, stála tam nějaká paní a dítě jsem přes ni nemohl vidět, bylo někde u země. Podle mě ta maminka byla ještě nad tou paní a vystupovala až ve chvíli, kdy se dveře zavíraly. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Je mi líto, že k něčemu takovému došlo,“ dodal Parma.

Kabelík zdůraznil, že řidič má povinnost zkontrolovat situa­ci před odjezdem, přičemž pokud dostatečně nevidí, co se děje, měl by ze soupravy vystoupit. „Ovšem také platí, že pokud zazní zvukový signál, lidé by neměli nastupovat ani vystupovat. A znáte někoho, kdo to respektuje? Bylo to na hraně,“ řekl soudce.