Dva řidiči BMW si spletli Brno s akční hrou. Kamera zachytila, jak drsně srazili motorkáře

Do ulic se muži vydali první červencovou sobotu. Jeden seděl za volantem světlého sedanu, druhý sekundoval v černém SUV.

Jejich jízda odstartovala na čerpací stanici v brněnských Vinohradech, odkud vysokou rychlostí vyrazili do okolních ulic. Projeli kolem bývalých židenických kasáren, aby si to namířili na Gajdošovu ulici.

„Na křižovatce s Táborskou ulicí jejich hazard zřejmě nejhůře odnesl nic netušící stojící motocyklista, do kterého zezadu pětadvacetiletý šofér světlého sedanu najel. Po nárazu byl motorkář dokonce prudce vymrštěn do vzduchu. Přivolaní zdravotníci jej následně museli k vyloučení vážnějšího poranění urgentně transportovat do nemocnice,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.