Drž, vezmou nám dům. Kvůli tíživé životní situaci žena podřízla manžela, chtěla spáchat sebevraždu

Žena, která se pak sama pořezala, skončila na psychiatrii. Na samotnou událost si prý nepamatuje. „Strašně mě mrzí, co jsem manželovi udělala. Nikdy bych mu to vědomě neudělala,“ kála se před soudem žena.

Žena se do komplikované životní situace dostala poté, co se její živnost dostala do finančních problémů. Žena po smrti své matky převzala obchod a hospodu. Do toho se ještě starala o matčina nemocného a invalidního bývalého přítele.