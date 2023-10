Čtvrt století stará vražda kvůli roztrženému tričku. Ukrajinec si má odsedět 11 let

„To, že na (roztržení trička) pan obžalovaný reaguje tím, že bere nůž a jde mu to oplácet tímto způsobem, to je naprosto nepřiměřené, iracionální chování, které naznačuje to, že se obžalovaný chtěl poškozenému pomstít,“ konstatovala předsedkyně senátu Hana Krestýnová s tím, že důvod pomsty byl tak neskutečně marginální, že nad jeho počínáním zůstává rozum stát.

Poljanskyj podle obžaloby před čtyřiadvaceti lety v Praze zavraždil stejně starého krajana. Oba muži se na oslavě pravoslavného svátku v prosinci 1999 pohádali v bytě na pražském Chodově.

Hádka přešla ve fyzickou potyčku na jejímž konci vzal Poljanskyj nůž s téměř sedmnácticentimetrovou čepelí a jednou ranou do zad probodl svému sokovi plíci. Muž krátce na to na místě zemřel. Poljanskyj mezitím z bytu zmizel.

Chtěl mu taky zničit tričko

Poljanskyj před soudem v pátek přiznal, že známého bodl, odmítl, ale že by chtěl vraždit.

„Uznávám, že to, co je uvedeno v obžalobě, je ve velké míře pravda. Ale nechtěl jsem ho zabít. Byl jsem opilý, proto k tomu došlo. Chtěl jsem se mu pomstít za to, že mi zničil tričko. Nechtěl jsem ho zabít, chtěl jsem mu poškodit tričko,“ uvedl na začátku své výpovědi Poljanskyj, který údajně ani nevěděl, že je poškozený po smrti.

V době činu byl v Praze jen pár měsíců, pracoval načerno po různých brigádách. Inkriminovaného 19. prosince 1999 slavil se svými známými pravoslavný svátek sv. Mikuláše. Nejprve v restauraci, pak se přesunuli do bytu na Jižním městě. Tam pokračovali v popíjení.

Jedna z účastnic to podle Poljanského slov trošku přehnala s alkoholem a šla si do vedlejšího pokoje lehnout. Poškozený si prý chtěl jít lehnout k ní do postele, čemuž chtěl Poljanskyj zabránit.

„Řekl jsem mu, ať to nedělá. Když mě neposlechl, odtáhl jsem ho od té postele a začala rvačka,“ popisoval Poljanskij. „Všiml jsem si, že mám roztrhané tričko. Došlo k tomu, když mě chtěl povalit na zem. Tričko jsem po něm hodil a řekl mu, ať mi koupí nové. Hodil ho po mě zpátky a řekl, že mi žádný tričko kupovat nehodlá,“ dodal s tím, že mu poškozený údajně řekl, že se mu stane totéž, co s tričkem.

Poljanskij pak vzal nůž a vrazil ho poškozenému do zad. „Chtěl jsem mu rozřezat jeho tričko, on se zvedl a já jsem patrně špatně spočítal, kam jde ta rána,“ hájil se Poljanskyj. „Chtěl jsem mu jen rozřezat tričko,“ zopakoval.

Pod novou identitou znovu odsouzen

Podle státní zástupkyně nelze akceptovat jeho obhajobu, že chtěl poškozenému jen rozřezat tričko jako odvetu. „Je evidentní, že obžalovaný do toho bodnutí použil veškerou svoji sílu a poškozeného na místě usmrtil,“ konstatovala žalobkyně Margita Kralická, která Poljanskému navrhovala trest v dolní polovině trestní sazby, tedy deset až patnáct let.

Poljanského obhájce v závěrečné řeči nadhodil nedořešenou otázku míry ovlivnění obžalovaného alkoholem. Sám Poljanskyj svého činu litoval. „Ještě jednou bych chtěl říci, že moc lituji toho, co se stalo,“ uvedl závěrem.

Poljanskyj si po vraždě obstaral novou, moldavskou identitu, pod kterou v České republice nadále žil, a dokonce byl pod ní i odsouzen za vydírání. Když pak opustil vězení, pobýval ještě pár týdnů v České republice, aby si vydělal na cestu na Ukrajinu. Tam svou moldavskou identitu opustil, změnil si ale své jméno z Igora Lechkara na Mychajla Poljanského.

Poljanského nakonec zadrželi v Polsku, odkud ho vydali ke stíhání do České republiky.