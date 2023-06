Chtěla jsem ho zachránit, řekla obžalovaná žena, která pacienta odpojila od kyslíku

Obžalovaná muži, kterého neznala a kterého si náhodně vyhlédla, při jedné z návštěv sundala obličejovou masku, přistihla ji ale sestra, která pacienta opět připojila na přívod kyslíku a ženu vyvedla z jeho pokoje. Za hodinu se ale pacientka na pokoj vrátila a zkusila to znovu, navíc muži do úst vsunula nemocniční igelitový plášť, který předtím sebrala na chodbě uklízečce.

Naštěstí si lékař všiml jejího vstupu do pokoje a ženu od pacienta odtrhl i přesto, že lékaře ignorovala a ve svém počínání pokračovala. „Následně se lékaři podařilo ji od bezbranného pacienta odtáhnout. Poškozenému opět nasadil lékař kyslíkovou masku a navýšil i přívod kyslíku. Přitom zpacifikoval a odtáhl obžalovanou z pokoje ven,“ dodal státní zástupce.

Přesný motiv, proč si vybrala právě konkrétního pacienta, se nepodařilo zjistit. Podle lékaře, který vraždě zabránil, šlo o velmi problematickou pacientku, která měla konflikty s personálem i dalšími pacienty. Když ženu lékař přistihl na pokoji u pacienta, měl co dělat, aby ženu od pacienta odtrhl a z pokoje dostal. „Snažila se mě škrábat a kousat. Pak přišly sestřičky a podařilo se nám ji zpacifikovat,“ vypověděl lékař.

Žena, která je v současnosti pacientkou Psychiatrické nemocnice v Opavě, ve čtvrtek odmítla návrh soudu na dohodu se státním zástupcem, která by jí zajistila nižší trest. Necítí se být vinna. U soudu odmítla vypovídat, a tak předseda senátu pouze přečetl protokol o jejím výslechu z přípravného řízení. Výpověď ale byla poměrně zmatená. „Chtěla jsem ho zachránit. Nevěděla jsem ale, co mám dělat, nejsem lékař,“ řekla mimo jiné na otázku, proč pacientovi sundala dýchací masku. „Potom přišel lékař a zmlátil mě jak nikdo jiný,“ řekla do protokolu.