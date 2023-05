Chtěl jsem, aby zmizeli a nelezli mi přes plot, hájí se důchodce, který postřelil chlapce

Diabolka naštěstí nepronikla do břišní dutiny. Chlapec byl po prvotním ošetření mimo ohrožení života a byl převezen do motolské nemocnice.

„Cítím se nevinen. Bydlím tam 40 let a 40 let tam choděj děti a hážou na barák. Scházeli se tam feťáci, Romové a tak. Musel jsem udělat novou krytinu na střechu,“ začal výpověď obžalovaný.

„Ten den, co se to stalo, slyším, jak se tam někde tetelej, tak jsem přivřel dveře, aby neviděli, že tam jsem. Přišlo mi, že mi chtěj lízt do zahrady. Tak jsem vzal tu vzduchovku a říkal jsem si: ‚Vylekám je,‘“ popsal inkriminovanou situaci Šprýsl.

„Jsou to děti, já to beru, my jsme taky nebyli zlatý. Ale ptal jsem se, proč čtrnáctiletej kluk jde buzerovat bábu s dědkem. Nevím, jestli je to výchovou nebo čím to je,“ uzavřel Šprýsl.