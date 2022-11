Bývalý Rittigův advokát si odsedí šest let, neuspěl s dovoláním

Überall nedávno uspěl u Ústavního soudu, který konstatoval, že Městský soud v Praze chyboval při vydání příkazu k dodání podnikatele do výkonu trestu. Předchozí výzvu k dobrovolnému nástupu do věznice doručovala justice Überallovi na jinou adresu, než na které do té doby písemnosti přebíral. Nakonec jej musela odvézt do věznice policie, právě na základě sporného příkazu, který Ústavní soud zrušil. Nález nemá přímý dopad na výkon trestu. Otevírá ale možnost pro případné odškodnění.