Aktivista, který vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z muzea, dostal podmínku a nesmí do Prahy

„Vaším primárním záměrem bylo strhnout dav za účelem násilného vniknutí do budovy Národního muzea,“ uvedla soudkyně Eva Švíglerová směrem k Popelkovi v odůvodnění, což mimo jiné dokládala Popelkovým pokřikem „Pokud se rozejdeme v klidu, tak je to k ničemu“.

„Bylo zjevné, že vchod je blokován policisty. Bylo zjevné, že do budovy nebylo možné vniknout jinak než násilím. Je zřejmé, že vaším primárním zájmem bylo eskalovat situaci, eskalovat napětí,“ dodala soudkyně.

Popelka své jednání u soudu nijak nepopíral, dohodu o vině a trestu nicméně odmítl s tím, že „je to maximálně přestupek a cítí se nevinen“.

„Považujeme za nevhodné, aby vlajka cizího státu visela na budově Národního muzea,“ uvedl s tím, že mluví za Holešovskou výzvu a další vlastenecké spolky. „Jsem pamětník, v roce 1968 k nám nepřijeli Rusové, přijeli k nám Ukrajinci a Asiaté. To, že tam je ta vlajka, považuji za provokaci a ponížení našeho národa. Ten symbol tam mnoha lidem vadí a vedení muzea to dobře ví. Když nereagovali na naše maily, tak jsme byli nuceni přistoupit k důraznějšímu opatření,“ pokračoval Popelka, který na policii před budovou muzea hulákal z megafonu „Uvolněte vchod, uvolněte vchod. My nechceme násilí, uvolněte vchod“.