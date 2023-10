Otce téměř ubil boxerem, pak ho udusil pytlem na odpadky. Dostal 16,5 roku

To však státní zástupce Ivan Hrazdíra ve své závěrečné řeči odmítl s tím, že i přes projevenou lítost šlo o čin, který se vyznačoval mimořádnou brutalitou, kdy vrah nechal udusit krvácejícího, ale ještě stále žijícího otce. „Musel to být nepředstavitelný pocit bezmoci. Pocit, který nikdy nemohl zažít padesátiletý obžalovaný, který vylíčil na rozdíl od svědků svého otce jako monstrum, jehož se v dětství údajně bál,“ uvedl státní zástupce.

V pohnutkách, které k vraždě vedly vylíčil Dušan K. nejen údajné pocity z dětství, ale i situaci před skutkem. To se totiž do bytu svého otce nastěhoval poté, co nějaký čas žil jinde.

„Chtěl jsem se vrátit do svého pokoje, do bytu. Otec mě všude pomlouval mezi příbuznými a známými. V opilosti na mě křičel, neustále bouchal dveřmi či na zeď a podobně. V ten den na mne zase křičel, vytáhnul jsem pepřový sprej, nastříkal jsem mu na brýle a pak ho poslal do koupeny umýt si oči. Myslel jsem, že je to vyřízené, ale on pokračoval. Asi mě chytl nějaký amok, a když jsem v kapse nahmatal boxera, kterého jsem nosil, tak jsem ho vytáhnul a několikrát udeřil. Pětkrát, šestkrát nevím. Otec si v koupelně oplachoval krev a já si uvědomil, že by mohl zavolat policii, Tak jsem mu nasadil pouta. Ani se nebránil a stále měl nějaké poznámky. Snažil se mě vytočit. Vzal jsem ten igelit a ukončil to,“ popsal muž, který není podle znalců závislý na drogách či alkoholu a za své jednání je plně odpovědný.