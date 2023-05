Před lety zavraždil dceru, teď týral nevlastní syny

„K oběma se choval hrubě, často je nepřiměřeně bil a z malicherných důvodů je nutil dlouhou dobu klečet s rukama za zády,“ stojí v rozsudku brněnského krajského soudu, který má Právo k dispozici. Vyšetřovatelům se nadto podařilo zadokumentovat případ, kdy muž bil jednoho z chlapců do obličeje tak, až mu způsobil několik modřin.

Chlapec poté nešel do školy, což se dozvěděla jeho babička, která začala pátrat po příčinách vnukovy absence. Matka nakonec vzala hocha k lékaři a do rodiny se na kontrolu vydaly i pracovnice sociálky. Když zazvonily, muž zahnal nešťastného hocha do sklepa a tvrdil, že neví, kde je. Sociální pracovnice naštěstí hocha našly.