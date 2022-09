Zpátky do školy: Přeřaďte rychlost na Wi-Fi 6

Komerční článek

Prázdniny pomalu končí a spolu s novým školním rokem (ale i návratem do práce) se zvyšují potřeby domácností na pořádné připojení k internetu. Pokud ještě nemáte domácí bezdrátovou síť postavenou na Wi-Fi 6, v následujícím článku se dozvíte, v jakých případech by se vám upgrade na novější standard hodil a co k němu budete potřebovat.

Foto: TP-LINK Zpátky do školy: Přeřaďte rychlost na Wi-Fi 6

Článek Nároky uživatelů na připojení jsou přirozeně čím dál vyšší a objem přenesených exponenciálně roste. Potřeby domácností rostou Na potřeby domácností v oblasti internetu měla přirozeně výrazný vliv i pandemie, která děti ze škol a pracovníky z kanceláří „nahnala“ k domácímu vzdělávání a home office. Tyto trendy s námi nejspíš částečně zůstanou i nadále, a tak je vhodné vyzbrojit se vybavením, které odpovídá dnešní době. Kvůli komplexnějším potřebám existuje zvýšený tlak na výkon jednotlivých prvků domácí sítě, na jejich dobu odezvy a na možnosti připojení více koncových zařízení bez kompromisů v rychlosti. Výhody standardu Wi-Fi 6 Výše uvedené podmínky splňuje standard Wi-Fi 6, který umožňuje například realizaci videohovoru ve vysokém rozlišení jedním členem rodiny, aniž by přitom jiný člen rodiny musel opouštět on-line výuku. Oproti současnému standardu 802.11ac (Wi-Fi 5), který dnes používá velká část domácností, přechodem na Wi-Fi 6 získáte mnohem vyšší maximální přenosovou rychlost, a to až do 9,6 Gb/s. Většina z tohoto objemu připadá na frekvenční pásmo okolo 5 GHz. Co použít na upgrade Komplexní portfolio síťových řešení pro přechod na Wi-Fi 6 nabízí společnost TP-Link. Povězme si něco o nich. Existují meshové systémy, jejichž výhodou je prakticky neomezená rozšiřitelnost o nové přístupové body, které jsou navzájem zaměnitelné. Výhodou je plynulý přechod koncových zařízení mezi jednotlivými přístupovými body, aniž byste si toho jako uživatelé všimli. Foto: www-tp-link.com TP-Link Deco X20 Příkladem mesh systému, který lze použít jako slušný základ pro tvorbu jednotné bezdrátové sítě, může být TP-Link Deco X20. K němu připojíte až 150 zařízení (což je ostatně u Wi-Fi 6 standard) a zbavíte se mrtvých zón v rámci domácnosti, které byste se svým dosavadním routerem nejspíš museli „vykrývat“ přidanými přístupovými body či extendery. Foto: www-tp-link.com TP-Link Archer AX23 Přesto existují i levnější varianty, právě v podobě routeru, který však bude podporovat Wi-Fi 6. Tím může být například TP-Link Archer AX23, který vám dokáže zajistit bezdrátovou síť o stejné rychlosti jako výše uvedený mesh systém. Navíc je možné ho integrovat do sjednocené platformy TP-Link OneMesh, což znamená, že ho později snadno můžete doplnit o kompatibilní opakovače (extendery), a domácí síť tak dle potřeby rozšířit dodatečně. Například TP-Link RE505X, který samozřejmě podporuje všechny uvedené technologie vycházející ze standardu Wi-Fi 6, snadné nastavení pomocí mobilní aplikace TP-Link Tether a jednotné jméno Wi-Fi sítě v rámci TP-Link OneMesh. www.tp-link.com