Vyplatí se čekat na zlevnění ojetých aut? Víme, komu se to může vymstít

Ojetá auta prý začala zlevňovat. Myslíte si, že se jedná o krátkodobou záležitost, nebo počátek dlouhodobějšího trendu?

Ano, v posledních měsících ojetá auta trochu zlevnila, ale pouze nepatrně. Oproti prvnímu pololetí se ke konci září ceny snížily v průměru o dva tisíce korun. Když kupujete průměrně drahé auto, což je aktuálně za 287 000 korun, tak dva tisíce skoro nepoznáte. Pro kupující je ale dobrou zprávou i to, že auta přestala zdražovat. Jak se budou ceny vyvíjet, je obtížné předpovídat. Záleží na řadě faktorů, například dražší energie a paliva pociťují všichni, i prodejci aut. V nejbližších měsících budou ceny ojetých aut ještě mírně klesat, případně stagnovat, pak se uvidí.

Radil byste lidem, aby s koupí ojetého auta vyčkávali?

Spekulativní chování se někdy vyplatí, ale jindy ne. Zatím se neočekává výrazné snížení cen, protože i prodejci mají vyšší náklady. Každý by si měl posoudit, jak moc rychle auto potřebuje a zda je pro něj snížení ceny o pár tisíc korun důležité. Navíc s klesajícími cenami bohužel klesá také kvalita nabízených aut. Kvalitní ojetiny si lidé ponechají déle, případně se budou vyvážet na Západ. Já mám obavy z toho, že současná situace nahrává podvodníkům. Lidé budou požadovat nižší ceny, všude se bude psát o zlevňování, ale jak myslíte, že to řada obchodníků udělá? Kvalitní auto, které vykoupí draze, levně prodat nemohou. Tak budou více vykupovat vadné vozy, zatajovat havárie, stáčet tachometry, prostě cokoliv, aby z hlediska ceny a požadavků na auto mohli vyjít zákazníkům vstříc. Já v této situaci drahých energií a vysoké inflace chápu, že se lidé snaží na autě co nejvíce ušetřit, bohužel se však často nechtějí vzdát toho, jaký vůz za sníženou cenu požadují.

Co podle vás mají dělat, pokud na dražší nemají? Myslíte si, že výhodné koupě neexistují?

Mohou si pořídit například auto o rok starší, nebo s vyšším km nájezdem apod. Výhodné koupě mohou existovat, neříkám, že ne, ale z našich zkušeností bývají auta, která se prodávají za lákavou cenu, v nějakém směru vadná. Ať se zajímají i o cenově atraktivní nabídky, ať si ale zejména u takových aut vždy prověří jejich historii. Stačí zadat VIN vozu na www.cebia.cz. Jen tak mohou zjistit, jestli je ta nabídka opravdu férová. Právě tito lidé to ale bohužel většinou neudělají, anebo až když auto koupí a je už pozdě.

Máte takovou zkušenost?

Bohužel ano. Obracejí se na nás lidé, kteří si prověřili auto až po koupi a pak se nestačí divit a ptají se nás, co s tím. Potom už se s tím ale prakticky nic dělat nedá. Šance na vrácení peněz za auto je minimální.

Foto: Bez zdroje Zatajená havárie vás vyjde podstatně dráž než stočený tachometr

Proč myslíte, že si prověří auto až poté, co ho koupí a ne dříve?

Protože šetří. Prověření auta není zadarmo. I my za data, která máme v systému, platíme, takže je ani nemůžeme poskytovat zdarma. Na druhou stranu ale máme odstupňovanou cenu podle množství dostupných informací, a to od 199 do 599 korun. A dopředu a zdarma ukazujeme, kolik informací a z jakého období máme k dispozici. Klienti tedy nekupují zajíce v pytli. A i to nejdražší prověření je pořád jen 0,2 % průměrné ceny ojetého vozu. Můžete odhalit stočený tachometr, havárie a poškození a jejich vyčíslení pojišťovnou, můžete vidět fotografie vozu po havárii, servisní historii, skutečný rok výroby a první registrace v Česku a ve světě, skutečnou zemi původu a výbavu vozidla, dozvíte se, zda vozidlo není kradené, zatížené financováním, zda nebylo provozováno jako taxi, zda se na něj nevztahovala svolávací akce výrobce, jak a za kolik bylo v minulosti inzerované a můžete vidět i fotografie z inzerce a získáte podrobný návod na kontrolu identifikátorů vozidla, tedy zda se ve skutečnosti nejedná o jiné vozidlo, které by vám mohlo být bez náhrady zabaveno.

Říkáte, že si lidé neprověřují historii auta proto, že šetří. A po koupi vozu šetřit přestanou?

To už pak není o šetření, ale o tom, že se jim na autě něco nezdá. Například zajedou do servisu a tam jim řeknou, že mají podezření na stočený tachometr, nebo že byl nějaký díl přelakovaný apod. V servisu zpravidla nedokážou odhalit skutečný rozsah havárie, ale velice často najdou stopy po opravách. A víte, co je paradox?

Povídejte…

To, že lidé šetří za prověření vozidla pár stokorun, ale pak nevědomky přeplatí hodnotu auta o desítky tisíc korun i více. Získají auto, které nemusí být bezpečné z hlediska jeho provozu a v následujících letech je čekají výdaje na jeho neočekávanou údržbu.

Dokážete tyto náklady vyčíslit?

Například stočený tachometr při průměrném stočení okolo sto tisíc km zdražuje auto v průměru o 20 %. Takže auto, které má hodnotu 200 000 korun, rázem stojí 240 000 korun. Stejnou částku si pak vyžádají nečekané opravy a údržba spojené s vyšším km nájezdem, takže dalších 40 000 Kč. A to je „jenom“ stočený tachometr.

Co tím myslíte?

Zatajená havárie vyjde podstatně dráž. Přeplatit auto o 150 000 korun pak není nic výjimečného. Omlazení vozidla o rok může dělat u novějšího auta rozdíl třeba 30 000 korun, zatajený skutečný původ také až desítky tisíc korun, navíc jde často ruku v ruce se stočeným tachometrem nebo zatajenou havárií.

Foto: Bez zdroje Lidé ušetří za prověření vozidla pár stokorun, a pak nevědomky přeplatí hodnotu auta o desítky tisíc korun

Takže otálení s koupí vozu a spekulace ohledně cen se podle vás nemusí vyplatit kvůli většímu riziku koupě vadného auta?