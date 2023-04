Vloupání do garáží stále přibývá: před zloději ochrání kvalitní vrata a chytré technologie

Chytré technologie lze využít také k ovládání venkovního osvětlení a stínicích systémů, Během doby, kdy je domov opuštěný, je totiž možné lamely venkovních žaluzií nastavit tak, aby se v určitý čas zatáhly nebo naopak pustily do místnosti více světla. Pro potenciálního zloděje to znamená signál, že se uvnitř nachází lidé, a on si tak raději vybere jinou lokalitu. „V rámci jarní akce nabízí LOMAX slevu také na ně. Jejich ovládání pořídí zákazníci do konce dubna levněji až o 30 procent,“ uzavírá Petr Přichystal.